Además de las utilidades, otra de las prestaciones de ley más valoradas por los trabajadores del sector formal es el aguinaldo. Por ello, una de las dudas más comunes es cuándo comienzan las empresas y patrones a pagarlo cada año.

A diferencia del reparto de utilidades, el aguinaldo no tiene una fecha fija de inicio de pago, aunque sí cuenta con una fecha límite establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo?

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, los patrones deben depositar el aguinaldo a más tardar el 19 de diciembre, ya que la ley marca que debe entregarse antes del día 20 de diciembre.

El artículo señala: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos…”

También establece que quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional, conforme al tiempo trabajado.

Cómo calcular el aguinaldo proporcional en 2025

Para saber cuánto te corresponde si no laboraste el año completo, se utiliza el cálculo proporcional. Aquí se muestra el procedimiento con el ejemplo de un trabajador que laboró tres meses con un salario mínimo de 8,364 pesos mensuales (2025).

1. Obtén tu salario diario

8,364 pesos ÷ 30 días = 278.80 pesos diarios

2. Calcula el aguinaldo base

278.80 pesos × 15 días de aguinaldo = 4,182 pesos

3. Saca la cuota diaria de aguinaldo

4,182 ÷ 365 días = 11.45 pesos diarios

4. Calcula el aguinaldo proporcional

90 días trabajados (tres meses) × 11.45 = 1,030.5 pesos

Resultado

Por haber trabajado tres meses con un salario mensual de 8,364 pesos, el trabajador recibiría 1,030.5 pesos de aguinaldo proporcional.