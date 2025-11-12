Un funcionario penitenciario informó que el exgobernador de Veracruz fue castigado por introducir objetos prohibidos y alterar su celda.

Durante la audiencia en la que se analiza la posible libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa, un funcionario del Reclusorio Norte reveló que el exgobernador de Veracruz fue sancionado en dos ocasiones entre 2019 y 2021 por violaciones al reglamento interno y conductas indebidas mientras permanecía en prisión.

El testigo Daniel de Nazareth Espinoza, subdirector de Custodia del penal, informó que Duarte recibió castigos de 15 días sin derecho a visitas por mala conducta. En una de las sanciones, aplicada en 2019, se le encontraron cuatro latas de bebidas alcohólicas, un reproductor Blu-ray, un módem con conexión a internet de banda ancha, un teléfono celular y una pluma equipada con cámara y memoria USB, todos objetos prohibidos en el penal.

Al año siguiente, en 2020, fue sancionado nuevamente por modificar su celda sin autorización, al colocar tablas en el área del excusado para impedir la visibilidad desde el exterior.

De acuerdo con el funcionario, en 2021 Duarte incurrió en otra falta al alterar el orden en el área médica del reclusorio, aunque en ese caso no recibió sanción formal. Desde entonces, añadió, no ha tenido reportes de mala conducta y ha mantenido una actitud disciplinada.

Estas declaraciones surgieron durante la audiencia de más de diez horas celebrada el martes pasado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la jueza Ángela Zamorano Herrera decidió aplazar la resolución sobre la libertad anticipada del exmandatario para el 19 de noviembre.

Duarte, quien fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016 y se encuentra preso desde su extradición desde Guatemala en 2017, ha cumplido el 95 por ciento de su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En caso de que la jueza le niegue el beneficio, el exgobernador quedará en libertad el 15 de abril próximo, cuando concluirá por completo su sentencia. Solo una eventual reversión judicial en Veracruz del fallo que lo exoneró por desaparición forzada podría prolongar su estancia en prisión, aunque su defensa considera improbable que el tribunal estatal resuelva antes de la próxima semana.