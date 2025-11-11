El titular de la SSPC dijo este 11 de noviembre que los policías municipales del primer círculo de seguridad de Carlos Manzo no están detenidos y continúan declarando ante autoridades. La FGE de Michoacán mantiene peritajes y líneas de investigación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los policías municipales que integraban el primer círculo de resguardo del alcalde Carlos Manzo no están detenidos; precisó que continúan rindiendo declaraciones dentro de la investigación del homicidio.

“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar”, dijo, al detallar que los peritajes siguen en curso para determinar con exactitud qué arma abatió al agresor y qué arma impactó al presidente municipal.

¿Cuál es el estado actual de la investigación?

De acuerdo con reportes oficiales y notas de seguimiento, la FGE de Michoacán mantiene abiertas líneas de investigación y pruebas periciales sobre el ataque del 2 de noviembre, donde uno de los agresores murió abatido y dos presuntos implicados fueron detenidos. En días previos, el funcionario federal ya había descartado vínculos de la escolta con la delincuencia organizada.

Impacto y afectaciones. La confirmación de que los escoltas no están bajo arresto y siguen colaborando concentra el proceso en la ruta pericial y ministerial: identificación balística, reconstrucción de trayectorias y revisión de protocolos de protección municipal en Uruapan. La autoridad estatal también revisa el desempeño de la escolta en el momento del ataque, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales si los dictámenes lo justifican.

Medidas y respuesta oficial. Harfuch indicó que los peritajes no han concluido y que los elementos del primer círculo continuarán declarando. Paralelamente, el gobierno estatal reportó la detención de dos personas y la muerte del agresor en el sitio, mientras se integran dictámenes de balística y criminalística.

¿Qué medidas están implementando tras el ataque al alcalde Carlos Manzo?

“En efecto, esa declaración […] la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que […] mata al agresor; se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal”, dijo García Harfuch en la conferencia mañanera.

Según el gobierno de Michoacán, el caso se judicializa con dos detenidos y peritajes en curso; además, se mantiene apoyo de fuerzas federales en el municipio.

Carlos Manzo fue asesinado el 2 de noviembre de 2025 durante un evento público en Uruapan. Tras el crimen, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre un agresor abatido y dos detenciones.

La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal en días posteriores. El gobierno federal anunció un plan de intervención en Michoacán y la Fiscalía estatal investiga también el desempeño de la escolta durante y después del ataque.