A los siete agentes detenidos el viernes ya se les dictó prisión preventiva, junto al presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que uno de los escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo de la justicia, tras huir durante el operativo en el que otros siete guardias fueron detenidos el viernes en Uruapan.

En entrevista con medios, el mandatario estatal evitó revelar la identidad del custodio, pero confirmó que escapó mientras se cumplimentaban las órdenes de aprehensión contra el resto del equipo de seguridad del alcalde asesinado.

Ramírez Bedolla señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene una investigación “integral y muy amplia” para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. “La Fiscalía continuará desarrollando e indagando todas las líneas de investigación”, aseguró el gobernador.

Siete escoltas en prisión preventiva por omisión

La FGE confirmó que ayer, 21 de noviembre, ejecutó la orden de aprehensión contra siete escoltas del alcalde, señalados por homicidio calificado, en comisión por omisión, al no cumplir con sus funciones de proteger al presidente municipal durante el ataque.

Los detenidos fueron identificados como Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”.

Las autoridades señalaron que, durante las investigaciones, se obtuvieron datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad de los servidores públicos encargados de la seguridad del edil, cuya omisión habría facilitado la agresión que terminó con su vida.

Este sábado, un juez de control dictó prisión preventiva a los siete escoltas del edil, junto a Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, presunto autor intelectual del homicidio, tras una audiencia que duró más de ocho horas en Morelia.