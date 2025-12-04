Oficiales de Tlaquepaque informaron que patrulleros realizaban su recorrido en la Nueva Central Camionera cuando vieron a dos hombres de 35 y 36 años, así como a una mujer de 29 años, quienes se encontraban desorientados.

Dos hombres y una mujer provenientes de Puebla cayeron en una falsa oferta de trabajo en Sinaloa, cuando se percataron que se trataba aparentemente de un grupo delictivo decidieron escapar, pero solo alcanzaron a llegar a Tlaquepaque, donde fueron auxiliados por las autoridades.

Los uniformados se les acercaron para brindarles ayuda y, al dialogar con ellos, señalaron que viajaron de Puebla a Sinaloa tras recibir una supuesta oferta de trabajo agrícola, con la promesa de un salario atractivo.

Las tres personas refirieron que, al llegar a Sinaloa, comenzaron a trabajar en la cosecha de verduras, pero a los pocos días recibieron indicaciones sospechosas y amenazantes por vía telefónica; en estas les informaban que realizarían actividades diferentes.

Lo anterior les generó desconfianza, por lo que decidieron abandonar el Estado y regresar a Puebla, pero se percataron de que no contaban con dinero suficiente y quedaron varados en Tlaquepaque.

Personal del Agrupamiento Andrómedas de Búsqueda de Personas de la Policía de Tlaquepaque corroboró que ninguno de ellos contaba con reporte de búsqueda o carpeta de investigación activa y notificó al Ministerio Público, quien determinó que no existía delito que perseguir.

Ante esta situación, elementos de la Policía reunieron el dinero para la compra de los boletos de regreso a su ciudad natal.