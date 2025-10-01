De acuerdo con fuentes ministeriales lo entregaron a las 6:20 horas luego que el lunes por la noche fue asesinado en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la entrada del edificio donde tenía su salón.

El cuerpo del estilista de celebridades Miguel de la Mora Larios fue entregado este miércoles después de que se le hicieron las periciales correspondientes.

El resultado de la necropsia que le fue practicada arrojó que la causa de muerte fueron las diversas heridas que le fueron causadas por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Hasta el momento, se desconoce dónde quedarán sus restos debido a que si bien tenía uno de sus salones en la avenida Presidente Masaryk en la Ciudad de México, era originario de Jalisco, donde tenía su salón matriz.