Elementos de Fuerza Civil fueron atacados en Doctor Coss, Nuevo León, y repelieron la agresión. El saldo fue de 12 presuntos delincuentes abatidos, armas aseguradas y ningún policía lesionado, informó la corporación.

La violencia volvió a registrar un episodio de alto impacto en el noreste del país. Este viernes, personal de Fuerza Civil de Nuevo León fue atacado por civiles armados en el municipio de Doctor Coss, en los límites con Tamaulipas, cuando realizaban patrullajes como parte del Operativo Muralla.

Según el informe oficial, la agresión ocurrió alrededor de las 14:00 horas. Los uniformados repelieron el ataque hasta controlar la situación.

Saldo oficial del enfrentamiento

12 hombres abatidos

8 armas largas aseguradas

Equipo táctico , cargadores y cartuchos decomisados

Cero elementos lesionados de Fuerza Civil

La corporación informó que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que inició las diligencias periciales para procesar la escena.

“Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales”, detalló el comunicado.

Contexto de violencia en la zona

Doctor Coss ha sido escenario de múltiples enfrentamientos por la disputa entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo. En 2024, el municipio registró ataques contra instalaciones municipales y vehículos incendiados, lo que llevó a reforzar la presencia de Fuerza Civil y las Fuerzas Armadas en coordinación con Tamaulipas.



