De acuerdo con una encuesta de QM Estudios de Opinión, el 65% de las personas consultadas considera 'muy buena/buena' la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los desastres provocados por las lluvias torrenciales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. El estudio añade que 82% de los encuestados está enterado de la situación de emergencia.

La pregunta de referencia aludió a los recorridos presidenciales en zonas afectadas —donde se han reportado 76 fallecidos y 31 no localizados, según la redacción del reactivo— y a la promesa de la mandataria de que “nadie quedará desamparado”.

En contraste, la percepción sobre autoridades locales fue menos favorable: 31% las calificó como “buena”, 34% “regular”, 11% “mala”, 9% “muy mala” y 8% “muy buena”, de acuerdo con el mismo levantamiento.



En sus giras por las entidades afectadas —incluidos Hidalgo y Puebla este fin de semana—, la presidenta sostuvo que “nadie quedará desamparado” (hoy, 20 de octubre de 2025), en referencia a la entrega de apoyos y la coordinación con instancias federales y estatales.

Según el gobierno federal, siguen activos los censos de daños, la rehabilitación de caminos y puentes y la entrega de ayuda. A nivel informativo, se espera la ficha técnica detallada de la encuesta para su análisis metodológico, así como la actualización oficial de víctimas y personas no localizadas en los cinco estados.



