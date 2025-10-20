Vecinos de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio avisaron sobre la presencia de un cuerpo sin signos vitales en un canal de desagüe.

Francisco 'Paco' Pérez, bailarín conocido en redes sociales como 'Medio Metro', fue encontrado sin vida en el Municipio de Puebla de Zaragoza, Puebla, con presuntos impactos de bala.

Reportes locales señalan que cerca de las 7:00 horas de este lunes, vecinos de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio avisaron sobre la presencia de un cuerpo sin signos vitales en un canal de desagüe.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla y Guardia Nacional (GN) realizaron el acordonamiento del lugar donde yacía Francisco Pérez, reconocido con acondroplasia, condición comúnmente llamada 'enanismo'.

La Fiscalía General del Estado (FGE) absorbió el caso y realizará las investigaciones bajo el móvil de presunto homicidio.

Las autoridades señalaron que el cuerpo, cubierto con un mandil, contaba con múltiples impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, que presuntamente habría causado la muerte de 'Medio metro', cuyos restos fueron identificados por familiares.

El sonidero Grupo Super T, con el que colaboraba el bailarín y recientemente habría ofrecido presentación, confirmó la muerte de quien se hizo popular gracias a redes sociales, donde se compartían vídeos de él vestido de personajes como El Chavo del 8.