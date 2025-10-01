Edgar Axel desapareció después de ir a clases en la preparatoria de la Colonia Olímpica, en Guadalajara. En junio el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos informó que había indicios de que Axel fue reclutado por el crimen organizado.

Fue localizado con vida el estudiante de la Escuela Politécnica, de la Universidad de Guadalajara, Edgar Axel Ríos Urzúa, luego de que su familia no supo de él desde el 27 de marzo.

La Alerta Amber por el adolescente de 15 años fue desactivada. También lo confirmó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

"Afortunadamente Axel Ríos ya está en casa" , publicó en redes sociales una de sus familiares.

Agradeció por la ayuda para buscarlo y por las oraciones.

Edgar Axel desapareció después de ir a clases en la preparatoria de la Colonia Olímpica, en Guadalajara.

En abril, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus informó que el adolescente le había dicho a amigos que iba a buscar trabajo.

Luego, el 9 de mayo, fue detenido Mario Antonio, un chofer de Uber que fue acusado de trasladar a Axel a El Teúl, Zacatecas, pero salió libre, aunque la Fiscalía apeló.

En junio el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos informó que había indicios de que Axel fue reclutado por el crimen organizado.

La Fiscalía de Jalisco no ha informado los detalles de su localización o si tiene medidas de protección.