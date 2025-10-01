La niña resultó lesionada y se encuentra hospitalizada, pero fuera de peligro.

Dulce, de 25 años, murió el martes 30 de septiembre, después de salvar a su pequeña hija de ser atropellada por un camión escolar en la colonia Villas del Prado II.

De acuerdo con un video de una cámara de seguridad, la niña de dos años salió corriendo de un puesto del mercado ‘Sobreruedas’ y se soltó de la mano de su madre, dirigiéndose directamente hacia la calle. Allí circulaba un autobús amarillo, marcado con el número económico ZM-ES-50128.

En un acto instintivo, Dulce alcanzó a jalar a su hija para apartarla del peligro, pero cayó de rodillas justo cuando la llanta del camión la alcanzó, provocándole heridas graves. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para atender a ambas.

Mamá murió, niña lesionada

Dulce y su hija fueron trasladadas al Hospital General de Tijuana la tarde del lunes. Horas después se confirmó el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones.

La menor permanece hospitalizada bajo observación médica y se reporta estable. Presenta fracturas en un pie y un brazo, por lo que será sometida a cirugías.

Detienen al chofer

El conductor del autobús, identificado como David Antonio “N”, fue detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos que podrían estar relacionados con el accidente.

Sin embargo, en redes sociales usuarios y testigos, incluidos estudiantes del Conalep que viajaban en el autobús, han pedido su liberación. Aseguran que la mujer intentó salvar a su hija y que el chofer poco podía hacer para evitar el accidente.

También desmintieron que David Antonio intentara fugarse, señalando que permaneció en el lugar y trató de auxiliar a las víctimas, aunque fue agredido por algunos testigos.

Ángel Barreras, familiar de las afectadas, escribió en Facebook:

"...Nosotros en ningún momento hemos dicho, que el Chofer quede encerrado, no hemos tenido contacto con la familia de el , el está en proceso de la fiscalía, no hemos otorgado un perdón pero tampoco lo queremos tener encerrado, sabemos que no fue culpa de él, así como tampoco de mi Sobrina (sic)".

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado determinó que el chofer no fue responsable de la muerte de Dulce ni de las heridas de la niña, y se reporta su liberación.

Llamado a la precaución

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró la importancia de mantener una estricta supervisión de los niños en áreas de riesgo y pidió a los conductores extremar precauciones al circular en lugares concurridos.

Por su parte, Adriana Torres, prima de Dulce, lamentó la pérdida en redes sociales: