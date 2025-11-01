La víctima presentó golpes en rostro, brazos y espalda tras una discusión en una fiesta la noche de Halloween.

Un empleado del DIF Municipal de Mexicali fue detenido la madrugada del viernes 31 de octubre, acusado de agredir a su pareja sentimental en plena vía pública, luego de una discusión que se originó durante una fiesta.

Los hechos

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas a las afueras de una vivienda ubicada en la avenida Plateros número 1878, en la colonia Burócratas, una zona céntrica de Mexicali.

Según el reporte policial, los agentes encontraron a la mujer tirada en el piso, quien al ver la presencia de los oficiales agitó las manos solicitando auxilio. Presentaba heridas visibles en el rostro y se quejaba de dolor en ambos brazos y en la espalda baja.

La víctima relató que su pareja, identificado como Edgar Isac “N”, comenzó a jalarla y posteriormente la golpeó en el rostro con el puño durante la discusión. Tras la agresión, la mujer llamó al 911 y señaló a su agresor a los oficiales.

Intento de intimidación: 'Soy director del DIF'

Durante su detención, Edgar Isac “N” se identificó como director del DIF Municipal en la colonia Bella Vista y mencionó tener amistades en la Sindicatura Municipal, intentando que los oficiales lo dejaran en libertad.

Sin embargo, los agentes no se intimidaron y procedieron a su arresto por violencia familiar.

Empleado de almacén: será despedido

La mujer fue trasladada a un hospital por sus allegados para recibir atención médica. Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali informó que el detenido era empleado del área de almacén del DIF Municipal y que ya se inició su baja del organismo .

En un comunicado, el gobierno municipal expresó: