La aerolínea Emirates anunció que desde el 1 de octubre quedará prohibido el uso de baterías externas durante sus vuelos, como medida de seguridad tras incidentes por sobrecalentamiento de litio.

La aerolínea Emirates informó que, a partir del 1 de octubre de 2025, los pasajeros no podrán utilizar baterías externas (power banks) durante sus vuelos.

La decisión se tomó después de reportes de incendios menores ocasionados por sobrecalentamiento de baterías de litio en trayectos previos. Aunque los dispositivos seguirán permitidos a bordo, su uso estará restringido para reforzar la seguridad en cabina.

En un comunicado, la empresa detalló las nuevas disposiciones:

Se pueden llevar baterías externas menores a 100 vatios-hora

menores a No está permitido cargar dispositivos personales con estos accesorios a bordo

personales con estos accesorios a bordo No se permite recargar la batería externa usando la fuente de alimentación del avión

externa usando la del avión Deben colocarse en el bolsillo del asiento o bajo el asiento delantero, nunca en compartimentos superiores

Queda prohibido incluirlas en el equipaje documentado, como ya establecía la normativa internacional

Recomendaciones a los pasajeros

La compañía exhortó a los usuarios a cargar previamente sus dispositivos electrónicos antes del despegue y a cumplir con las nuevas reglas para evitar inconvenientes durante los viajes.

Emirates, que opera vuelos a México desde 2019 en alianza con VivaAerobús, señaló que la medida forma parte de su compromiso por garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que transporta diariamente.