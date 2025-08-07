El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson publicó en su cuenta de X su reconocimiento al trabajo en colaboración de los dos países para detener el tráfico de fentanilo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson, publicó en X un mensaje en el que menciona avances en la detención del tráfico de fentanilo en la frontera con México y reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente Donald Trump por su trabajo en colaboración.





La coordinación en seguridad entre Estados Unidos y México da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos Ronald Jhonson

Por lo anterior abordaron este tema en sección de preguntas y respuestas de la mañanera de este 7 de agosto con la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que con datos de la CBP (Custom and Border Protection) “el cruce del fentanilo de octubre a la fecha se ha reducido un 50 por ciento” y agregó que esos datos son sobre la incautación del narcótico por autoridades de Estados Unidos, la cual se ha reducido a la mitad.

En cuanto al reciente nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) después de la salida de Pablo Gómez, dijo que el funcionario es un experto en inteligencia e investigación de ilícitos relacionados al tráfico de combustible, venta de drogas, financiamiento ilícito y lavado de dinero, además de que han hecho equipo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando fue jefa de gobierno.

“Ustedes saben que el trabajo que hacemos para alcanzar y disminuir los índices delictivos y particularmente los índices de homicidios y otros delitos en el país, tiene que ver con la investigación del dinero que se produce con venta de drogas, combustible ilícito… y Omar Reyes es experto en inteligencia en ilícitos”, dijo la mandataria, Claudia Sheinbaum.



