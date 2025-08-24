José Luis Luquín Delgado fue condenado 14 años después del multihomicidio de siete jóvenes en Jiutepec, Morelos, entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José Luis Luquín Delgado, alias 'El Jabón', integrante del Cártel del Pacífico del Sur, fue sentenciado a 293 años de prisión por su participación en el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor y activista Javier Sicilia, así como de seis jóvenes más en Morelos, en 2011.

De acuerdo con la FGR, un juez federal determinó la responsabilidad penal de Luquín Delgado en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, se le impuso una multa de 2 millones 530 mil pesos.

#FGR en Tamaulipas obtuvo 293 años de prisión contra José Luis “L”, por delitos de privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En 2011 en Morelos, integrantes de una… pic.twitter.com/eOhpY0LmYp — FGR México (@FGRMexico) August 24, 2025

El multihomicidio ocurrió el 27 de marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, cuando un grupo armado privó de la libertad a siete jóvenes, entre ellos Juan Francisco Sicilia, de 24 años, después de que policías locales pidieran a criminales evitar que las víctimas denunciaran actos de extorsión.

Los jóvenes fueron llevados a una casa de seguridad en el Fraccionamiento Villas del Descanso, donde fueron asesinados y posteriormente abandonados en el interior de un vehículo en Temixco, cerca de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Los cuerpos fueron hallados con signos de tortura, atados de pies y manos y con la cabeza envuelta en cinta adhesiva. El caso provocó una fuerte movilización social y el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia.

La sentencia contra 'El Jabón' se suma a las ya dictadas contra otros responsables del crimen. En diciembre de 2024, Julio de Jesús Radilla Hernández, 'El Negro Radilla', y Ángel Taboada Villanueva, 'El Cone', recibieron penas de 309 y 290 años de prisión, respectivamente. Asimismo, Jesús Cárdenas Pérez, 'El Manos', fue condenado a 297 años por su implicación en los mismos hechos.

Con ello, a 14 años del asesinato, los principales responsables han recibido condenas que suman más de mil años de prisión en total.