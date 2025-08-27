Los costos de producción de la tortilla tienen que ver con factores como insumos y pago de servicios como antiadherentes, papel grado alimenticio, gas, fletes, refacciones, sueldos, impuestos, inseguridad, agua, luz y depreciación de equipos, así como falta de mano de obra

El Universal.-La tortilla, el alimento básico de las familias mexicanas, registra un aumento de precio en las últimas semanas, lo que tiene relación con el incremento en los costos de producción y por la inseguridad, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

El CNT dijo que "en diversos negocios se ha detectado un incremento promedio de 2 pesos por kilo, pasando de 22 a 24 pesos, de acuerdo con un monitoreo aleatorio en distintas zonas".

Ese "ajuste resulta comprensible ante el panorama actual" que ejerce presión sobre la producción de dicho alimento. Los costos de producción de la tortilla tienen que ver con diversos factores, insumos y pago de servicios como antiadherentes, papel grado alimenticio, gas, fletes, refacciones, sueldos, impuestos, inseguridad, agua, luz y depreciación de equipos, los cuales registran aumentos que "ya no pueden ser absorbidos por la industria".

El CNT añadió que comienzan a registrarse ajustes en los costos de las refacciones y fletes, además de que hay también afectaciones por la inseguridad en diversas zonas y las reformas laborales recientes generan presiones al sector, el cual se ve obligado a ajustar precios en la Ciudad de México y el Estado de México.

Está también la falta de mano de obra, que de acuerdo con el organismo tiene que ver, en parte, con los programas sociales que otorgan apoyos económicos a la población, lo que "provoca que muchas personas no deseen incorporarse al trabajo o exijan mayores salarios para laborar en este sector", dijo.

En referencia a que el gobierno federal lanzó una iniciativa para bajar los precios de la harina y del maíz, el CNT descartó que los aumentos en los precios de la tortilla tengan únicamente relación con el costo del maíz o de la harina, ya que hay otros elementos a considerar dentro del proceso productivo de la cadena de valor.

En lo que va de agosto el precio promedio de la tortilla a nivel nacional está en los 23.70 pesos por kilo, en tortillerías de las principales ciudades del país, aunque en la Ciudad de México y Estado de México está en alrededor de 20 pesos por kilo; mientras que en Reynosa y Acapulco supera los 29 pesos el kilo.