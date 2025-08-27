Un juez federal dictó sentencia de 28 años de prisión contra José Luis López Morales, “El Gato”, identificado como jefe de operaciones de la Familia Michoacana en Zitácuaro, Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal en Tamaulipas sentenció a 28 años de prisión a José Luis López Morales, alias “El Gato”, considerado jefe de operaciones de la Familia Michoacana en Zitácuaro, Michoacán.

La condena fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de:

Delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud

con fines de delitos contra la salud Administración, dirección y supervisión de actividades ilícitas

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Posesión de cartuchos y cargadores de uso restringido

Actualmente, López Morales cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit.

Captura en 2010

“El Gato” fue detenido en 2010 por la extinta Policía Federal en la Ciudad de México. En ese momento se le identificó como uno de los principales operadores del grupo criminal en Zitácuaro.

La captura ocurrió en un hotel del poniente de la capital del país, donde fue asegurado junto con otras cuatro personas.



