Miles de familias enfrentan dudas al inscribir a sus hijos en la Beca Universal Rita Cetina 2025. Para atenderlos, la SEP ofrece Educatel, un servicio gratuito de orientación que aclara requisitos, documentos y pasos del trámite.

El registro en línea de la Beca Universal Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes de educación básica, ha generado múltiples dudas entre padres y tutores. Para acompañarlos en el proceso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha Educatel, un servicio gratuito de atención telefónica.

Este canal busca garantizar que los solicitantes tengan la información correcta para completar su inscripción sin errores y asegurar el acceso al beneficio.

¿Qué es y cómo funciona Educatel?

Educatel atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, y brinda asesoría sobre:

Requisitos para solicitar la beca

Documentos oficiales necesarios

Pasos para registrarse en la plataforma digital

Apoyo para llenar formularios y evitar errores

Teléfonos de contacto:

Ciudad de México: 55 3601 7599

Resto del país: 800 288 6688 (llamada gratuita)

Documentos que debes tener a la mano

Para agilizar el registro y la asesoría, se recomienda contar con:

CURP del estudiante y del tutor.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Teléfono móvil con acceso a internet.

Alternativa presencial

Además de la atención telefónica, la SEP instaló Módulos de Orientación en distintas entidades. Estos se pueden ubicar a través del buscador oficial, seleccionando estado, municipio y localidad.