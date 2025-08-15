El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar más extenso del siglo, con una duración de 6 minutos y 23 segundos. La NASA confirmó que no podrá observarse desde México.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar más largo del siglo XXI. El fenómeno alcanzará una duración de 6 minutos y 23 segundos, un tiempo inusual que lo convierte en un evento destacado para la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

El eclipse será visible únicamente en zonas específicas de Europa, África y Asia. México quedará fuera de la trayectoria de la sombra lunar, por lo que no se podrá apreciar de forma directa.

Quienes deseen observarlo podrán hacerlo mediante transmisiones en vivo que iniciarán a las 01:45 horas (tiempo del centro de México) en distintas plataformas digitales.

La NASA también recordó que en septiembre de 2025 ocurrirá un eclipse lunar total, cuando la Tierra bloquee por completo la luz solar que llega a la Luna. Sin embargo, este evento tampoco será visible desde México.



