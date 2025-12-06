Durante la celebración por los siete años del movimiento en el Zócalo capitalino, destacó que el país vive una segunda etapa bajo la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la llegada de la Cuarta Transformación marcó un cambio de rumbo en la vida pública del país y que, siete años después, las y los ciudadanos están en el centro de las decisiones del gobierno.

Durante la celebración por el séptimo aniversario del movimiento, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, Durazo señaló que México dio un giro radical mediante una decisión “libre y voluntaria” de la mayoría, que optó democráticamente por un nuevo proyecto político.

Aseguró que el festejo representa la afirmación de un pueblo que “tomó las riendas de su destino” y avanza con paso firme hacia el futuro. Destacó que Morena es expresión de una voluntad colectiva basada en la participación, organización, inclusión, pluralismo y esperanza.

El dirigente recordó que, hace siete años, el país abrió un camino donde el poder público se mide por su utilidad social y la dignidad del pueblo es el punto de partida. Señaló que, tras décadas en las que predominaban intereses de élite, México recuperó la confianza en sí mismo.

“Son siete años desde que juntos abrimos una ruta distinta… nuestro país recuperó algo fundamental: la confianza en su presente y en su destino” , expresó.

Segunda etapa del proyecto nacional

Durazo destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México vive la segunda etapa del proyecto de la Cuarta Transformación, enfocada en consolidar lo logrado y enfrentar con certidumbre los desafíos que vienen.

Afirmó que estos años han demostrado que la participación social impulsa cambios reales; que un gobierno austero puede ampliar derechos; y que el bienestar se logra con prosperidad compartida y con instituciones al servicio de quienes más lo necesitan.

El también gobernador de Sonora reconoció el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que México avanza sin renunciar a su identidad, con fraternidad y justicia social como ejes.

Durazo concluyó que, con Sheinbaum al frente, el país es “más próspero, incluyente, igualitario y democrático”, comprometido con la defensa de su soberanía y sin subordinarse a intereses ajenos a la nación.