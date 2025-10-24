La bebé fue localizada con vida en un parque, casi 24 horas después de ser grabado su secuestro por cámaras de seguridad en el Hospital Materno Infantil de Durango

La bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz , de un mes de nacida, fue localizada este viernes 24 de octubre, casi 24 horas después de haber sido sustraída del Hospital Materno Infantil en el centro de Durango. Según los primeros reportes, la menor fue encontrada con vida en una zona cercana al fraccionamiento Hacienda Las Flores.

La bebé se encuentra estable y bajo atención médica

Se reporta que la menor fue trasladada de inmediato a un hospital privado para recibir atención médica especializada. De acuerdo con información proporcionada por los familiares, Judith Alejandra se encuentra estable, y el personal médico mantiene protocolos de observación y resguardo para verificar su estado de salud tras el episodio de sustracción.

El hallazgo ocurrió en un espacio público, aunque la familia no ha precisado si se trató de un parque o área verde, indicando que los detalles exactos sobre el lugar y las circunstancias se reservan mientras continúan las investigaciones.

El Sol de Durango compartió imágenes de la bolsa donde presuntamente habría sido transportada la pequeña fuera del Hospital.

Reacciones de la familia

La familia se encuentra fuera del hospital, donde mantenían un plantón durante la búsqueda, y expresó su alivio por la localización de la menor, pero también su exigencia de justicia:

“Y pues gracias a que se movilizaron hicieron su trabajo, hicieron su trabajo nada más, si es verdad que la niña ya apareció, pues nosotros nos vamos a quitar de aquí, pero sí pedimos que la culpable pague por lo que hizo y que el hospital se haga responsable de lo que pasó. Si tiene algún daño a la bebé... que caiga todo el peso sobre la ley de los culpables porque tuvieron que ser varias personas” , declaró una tía de la pequeña a medios locales.

Sobre el lugar donde fue hallada la bebé, los familiares señalaron que no se les permitió acceder al sitio exacto, por lo que no pudieron precisar si fue un parque o algún otro espacio público.

“No sé en qué parque ni en qué área verde la encontraron, no sé, de eso sí no sé porque la que sabe es mi mamá, pero ya no nos dejaron subir para allá”, mencionó la familiar.

Además, confirmaron que la niña aún no ha llegado al hospital Materno Infantil, por lo que permanecen atentos para asegurarse de su bienestar antes de concluir su plantón.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Durango no ha emitido información sobre la persona o personas responsables del robo, ni sobre cómo se realizó la entrega de la menor a las autoridades o su traslado a la clínica privada. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial sobre la investigación y las acciones que se tomarán para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El robo se registró la tarde del jueves 23 de octubre, cuando la menor estaba a punto de ser dada de alta tras un mes y 10 días internada. Según un video difundido en redes sociales, en el área de neonatos no había personal hospitalario, ya que el personal se había ausentado para un festejo del Día del Médico.

En las imágenes se observa a una mujer vestida con uniforme médico azul marino y cubrebocas, caminando por un pasillo, desapareciendo momentáneamente de la cámara y reapareciendo segundos después con un bulto envuelto que parecía una cobija de bebé, retirándose apresuradamente del hospital.

Antes del secuestro, la bebé había nacido prematura, con apenas ocho meses de gestación, y requería cuidados especiales, incluyendo leche especializada y monitoreo constante de su desarrollo, especialmente del hígado y otros órganos.