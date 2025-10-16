La noche del 15 de octubre de 2025, la Fiscalía de Baja California confirmó un ataque con tres artefactos explosivos hechizos arrojados desde drones contra su Unidad Antisecuestros en Playas de Tijuana.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que a las 19:06 horas del 15 de octubre de 2025 se registró un ataque con drones que arrojaron tres artefactos explosivos hechizos contra el patio de la Unidad Antisecuestros en avenida El Picacho, Playas de Tijuana.

No hubo personas lesionadas; se reportaron daños en varios vehículos. La investigación quedó abierta por el delito de terrorismo, con apoyo de la FGR y corporaciones federales.

La titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, señaló en conferencia que se trata del primer ataque directo con drones contra instalaciones de la fiscalía en el estado y lo vinculó con acciones contra homicidios, extorsiones y secuestros; en septiembre hubo agresiones previas a otras sedes. La FGE reportó cero heridos y daños materiales en vehículos oficiales y particulares.

No fue un ataque contra la población y no hubo personas lesionadas; fueron artefactos hechizos que causaron daños en vehículos y cristales María Elena Andrade Ramírez

Fiscal general de Baja California

La funcionaria añadió que el caso se investiga como terrorismo y que se mantiene coordinación con instancias federales. infobae+1

Según el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, se emitió una alerta de seguridad a ciudadanos estadounidenses tras confirmarse el ataque y las detonaciones en la zona de Playas de Tijuana. infobae+1

¿Qué se sabe de los agresores?

De acuerdo con la fiscal, los explosivos caseros —botellas con pólvora y fragmentos metálicos— fueron transportados por drones operados a distancia y dirigidos al patio del inmueble. La dependencia indicó que no se registraron disparos por parte de los agresores; sí hubo detonaciones preventivas posteriores por parte de agentes al detectar un dron en sobrevuelo. Falta confirmar el origen de ese dron y la identidad de quienes manipularon los dispositivos.

La FGE y la FGR realizan peritajes y análisis de restos para determinar la composición de los artefactos y la ruta de despliegue de los drones; también revisan cámaras de seguridad de la zona. Falta que la autoridad precise si habrá reforzamiento de seguridad o restricciones de acceso en la sede de la Unidad Antisecuestros y alrededores. En tanto, el Consulado de EU recomendó a sus ciudadanos evitar el área y seguir actualizaciones oficiales.

Datos útiles

Reporte ciudadano y actualizaciones: canales oficiales de la FGE Baja California y la FGR.

Avisos a ciudadanos estadounidenses: sitio y redes del Consulado de EU en Tijuana. (Si la fiscalía emite horarios de atención o medidas temporales para la sede de Playas de Tijuana, deberá confirmarse con comunicado con fecha y hora local de Tijuana/Hermosillo).

Al cierre editorial de este 16 de octubre de 2025 (hora de Hermosillo), las autoridades mantienen la línea de investigación por terrorismo, sin reporte de personas detenidas; la FGE reiteró que el objetivo fue exclusivamente el patio de la instalación y que se reforzará la coordinación con instancias federales para identificar a los responsables.