La familia del menor de cinco años autorizó la procuración de tejidos tras confirmarse su muerte cerebral; el niño fue el único sobreviviente inicial de su núcleo familiar tras un choque múltiple provocado por una patrulla en Michoacán.

La familia de Gibrán, un niño de cinco años, autorizó la donación de sus órganos tras la confirmación médica de su muerte cerebral. El menor permanecía hospitalizado como el único sobreviviente de su núcleo familiar tras un choque múltiple registrado en Zamora, Michoacán, donde participó una unidad de la Guardia Nacional (GN).

La abuela del infante, quien fungió como tutora legal ante la ausencia de los padres fallecidos en el mismo evento, otorgó el consentimiento para la procuración de córneas y riñones una vez decretada la muerte encefálica. Los tejidos se trasladarán a unidades médicas de alta especialidad para su distribución en trasplantes pediátricos, beneficiando a otros menores en lista de espera.

La familia emitió un mensaje breve para agradecer el apoyo recibido y solicitar respeto durante el duelo. Las autoridades sanitarias de Michoacán coordinan la logística del procedimiento de trasplante, destacando la decisión como un gesto que dejará un legado positivo tras la tragedia. El menor recibía atención especializada en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS en Charo.

Legado vital

El percance vial ocurrió el domingo 23 de noviembre, alrededor de las 11:30 horas. Una patrulla de la Guardia Nacional circulaba por la avenida Madero Norte para atender un reporte de emergencia cuando colisionó contra una camioneta particular en el cruce con la avenida Santiago, a la altura del puente peatonal Palo Alto.

El impacto inicial desencadenó una carambola que involucró a cinco vehículos: la unidad oficial, dos camionetas particulares, una motocicleta y un ciclista. Fuentes oficiales reportaron la muerte instantánea de una mujer y dos menores de edad que viajaban en la camioneta familiar. Un motociclista falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Gibrán fue trasladado vía aérea al hospital debido a su estado crítico. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su condición evolucionó a muerte cerebral la tarde del miércoles, lo que derivó en la decisión familiar de donar sus órganos. El alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, reconoció públicamente la determinación de la familia en medio de la adversidad.

Justicia pendiente

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y posible negligencia, al estar involucrada una unidad oficial de la corporación federal. Los peritajes buscan determinar la velocidad de la patrulla, la conducción en zona urbana y el cumplimiento de los protocolos de emergencia.

Testigos y ciudadanos exigen transparencia en el proceso legal. Por su parte, los familiares de las víctimas evalúan la interposición de acciones legales para exigir la reparación del daño a las autoridades correspondientes. La Fiscalía Regional realizó las primeras diligencias para esclarecer las causas del accidente que cobró la vida de cuatro personas y dejó múltiples heridos.