Tras su fallecimiento, el influencer Manuel Cantú “El Potro” tapó los baches denunciados.

José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “Don Nico”, murió el viernes 10 de octubre tras recibir múltiples disparos durante una transmisión en vivo desde la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra.

El ataque ocurrió el martes 7 de octubre, cuando denunciaba las malas condiciones de la carretera a través de su página de Facebook “Helados Nico”.

Ataque en plena transmisión

Durante la transmisión, Don Nico mostraba los baches y charcos en la carretera mientras comentaba sobre la necesidad de paradores para esperar el autobús. La cámara de su teléfono registró cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron; uno de ellos le disparó varias veces.

El celular continuó grabando mientras los atacantes se detenían y regresaban para rematarlo. En el video se escuchan las palabras de Don Nico dirigidas a su esposa e hijos:

“Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Me mataron, ya estoy en la salida muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón, cuida a mis hijos, corazón... Qué quede como un legado para el pueblo que el p*nche gobierno es una basura... Ya me voy”.

Vecinos acudieron a auxiliarlo y llamaron a una ambulancia, pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció luego de tres días hospitalizado.

Antecedentes de amenazas

El gobierno municipal confirmó el fallecimiento y dio a conocer que la víctima y su familia habían recibido llamadas amenazantes de extorsión antes y después del ataque, por lo que habían solicitado protección. La Fiscalía General de Guanajuato fue instada a agilizar las investigaciones para dar con los responsables.

Don Nico había hecho transmisiones previas en Facebook para denunciar los baches de Urireo y motivar a los vecinos a reportarlos. Incluso mencionaba la posibilidad de organizar una reunión para exigir la instalación de paraderos de autobuses.

Influencer tapa los baches denunciados

Tras el ataque y posterior fallecimiento, el influencer regiomontano Manuel Cantú, conocido como “El Potro”, viajó desde Nuevo León hasta Urireo para reparar los baches que Don Nico había denunciado. Cantú grabó el proceso y compartió un video en redes sociales, señalando:

“Hoy tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo; Guanajuato. Su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad” , se lee en la descripción de su video.

El gobierno municipal también informó que personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra inició trabajos de reparación de baches en la carretera de Urireo, apoyando la iniciativa de Cantú y buscando mejorar las condiciones de tránsito.