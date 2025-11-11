Esto equivale a 32 homicidios menos cada día, mientras que en 26 estados se registró una reducción del delito.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que los homicidios dolosos en México registraron una disminución del 37% entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, lo que equivale a 32 asesinatos menos por día en ese periodo.

Durante el Informe del Gabinete de Seguridad Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que al inicio de la actual administración se contabilizaban 86.9 homicidios diarios, cifra que en octubre de 2025 bajó a 54.5.

“En los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La disminución implica que en octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diarios de los que se reportaron en septiembre de 2024” , detalló Figueroa Franco.

El informe reveló que Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán concentran el 50% de los homicidios del país. Guanajuato encabeza la lista con 11.1% de los casos, seguido de Chihuahua con 7.6%, Baja California con 7.3%, Sinaloa con 7.1%, Estado de México con 6.6%, Guerrero con 5.7% y Michoacán con 5.6%.

Comparativa histórica entre gobiernos

Durante la conferencia matutina de este 11 de noviembre, la presidenta Sheinbaum destacó que los resultados son fruto de la estrategia de seguridad implementada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, centrada en la construcción de la paz y no en la confrontación.

“Por más críticas que haya desde la oposición o desde fuera, lo cierto es que los resultados están ahí, y vamos a dar más” , afirmó Sheinbaum al comparar la evolución del promedio diario de homicidios dolosos en los últimos cuatro sexenios:

+148% durante el gobierno de Felipe Calderón

durante el gobierno de +42% con Enrique Peña Nieto

con –9% en el periodo de Andrés Manuel López Obrador

en el periodo de –28% en su actual administración

La mandataria recordó que la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada en 2006 por Felipe Calderón provocó un incremento del 148% en los homicidios dolosos y graves violaciones a los derechos humanos.