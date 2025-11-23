La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votará el martes el dictamen que busca prohibir por completo los vapeadores

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados alista la prohibición total de la venta de cigarros electrónicos y vapeadores en el país. El proyecto de dictamen, basado en la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue distribuido entre los legisladores y se votará el próximo martes.

Riesgos para la salud

El documento de 829 páginas advierte que estos dispositivos, promocionados como alternativas “menos dañinas”, contienen mezclas complejas de sustancias químicas, incluidos metales pesados como níquel, plomo y cadmio.

Según el proyecto, estos compuestos pueden provocar inflamación crónica, estrés oxidativo y daño pulmonar, lo que representa un riesgo especial para los jóvenes, quienes han sido “objeto de agresivas y engañosas estrategias comerciales” por parte de la industria.

Prohibición total y sanciones

El dictamen señala que, pese a las regulaciones vigentes, la venta ilegal y el contrabando de vapeadores siguen creciendo. La falta de control ha permitido que su comercialización y publicidad se expandan rápidamente, reforzando la percepción falsa de que son productos seguros o inocuos.

“Su promoción como alternativas seguras ha generado confusión entre adolescentes” , advierte el texto.

El proyecto plantea prohibir completamente la fabricación, importación, exportación, venta y uso de vapeadores y otros dispositivos electrónicos de suministro de nicotina o sustancias inhalables.

Además, propone sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2 mil UMA (entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos) para quienes violen las disposiciones. La versión resumida del proyecto también menciona penas de hasta seis años de cárcel.

Otros puntos del dictamen

La iniciativa incluye reformas adicionales, como nuevas facultades para que la Secretaría de Salud realice contrataciones consolidadas de medicamentos y equipo médico de alta tecnología. También propone reforzar la vigilancia sanitaria y prohibir el tráfico de precursores químicos usados para fabricar fentanilo y sustancias para aerosoles.

El documento retoma la base legal de la reforma constitucional impulsada previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la cual se estructura esta nueva propuesta de regulación estricta.