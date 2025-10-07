La Mesa Directiva informó que la minuta proveniente del Senado será turnada a comisiones para su estudio. La presidenta Kenia López Rabadán garantizó transparencia en el proceso.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que este lunes se recibió la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, enviada por el Senado, y aseguró que no habrá un proceso exprés para su aprobación.

“Por lo que toca a las facultades de la Mesa Directiva, garantizo que no habrá fast track” , afirmó la legisladora panista, al precisar que el documento será turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

López Rabadán detalló que hoy martes, durante la sesión ordinaria, se informará al Pleno sobre la recepción de la minuta, la cual fue aprobada por el Senado desde el pasado 2 de octubre. Dijo esperar que llegue en los mismos términos avalados por la Cámara Alta y sin modificaciones adicionales.

“Una vez que se entregue será público. La minuta, todo mundo la conoce, se sabe en qué términos se aprobó, se saben las reservas que se hicieron. Yo espero que el documento llegue tal cual se aprobó” , subrayó.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó el envío de la minuta a San Lázaro y manifestó que el Senado estará atento a la discusión en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez que los diputados aprueben el dictamen —con o sin modificaciones—, será devuelto al Senado para su revisión final.