El creador de contenido fue detenido el 4 de octubre tras presuntamente asesinar a Renata en su departamento del fraccionamiento Loma Antigua, en Atizapán.

Un juez con sede en Tlalnepantla, Estado de México, dictó prisión preventiva a Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como 'El Wero Bisnero'.

El creador de contenido fue detenido por su presunta participación en el feminicidio de una mujer identificada como Renata, ocurrido el pasado sábado 4 de octubre en un complejo residencial del fraccionamiento Loma Antigua, en la colonia Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el influencer fue detenido en flagrancia tras ser sorprendido por personal de seguridad del fraccionamiento cuando intentaba huir semidesnudo, con rastros de sangre, luego de presuntamente atacar a la víctima con un arma punzocortante.

El crimen habría ocurrido en el domicilio de la víctima, donde se encontraba junto a su hija menor de edad. Según las primeras indagatorias, tras la agresión, Sandoval habría corrido hasta su departamento —en el mismo edificio— para intentar eliminar evidencia, introduciendo su ropa manchada de sangre al horno de la estufa con la intención de quemarla.

La víctima fue localizada sin vida en la sala-comedor del departamento, con fragmentos de vidrio esparcidos y huellas que presuntamente corresponden al agresor y a un menor de edad.

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves 9 de octubre, la autoridad judicial decretó como legal su detención, formuló imputación en su contra por feminicidio y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, mientras se amplía el plazo constitucional para definir su vinculación a proceso.

El juez fijó el 11 de octubre como fecha para la continuación de la audiencia, donde se determinará si el imputado será formalmente vinculado a proceso por el delito de feminicidio, que en el Estado de México contempla penas de hasta 70 años de prisión.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha confirmado si Ana Paulina 'N', esposa del influencer y presunta cómplice, continuará detenida.

