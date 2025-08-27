Este 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo 2025, fecha instaurada en 1983. El INAPAM recuerda que sus afiliados pueden aprovechar descuentos especiales en restaurantes, transporte, vuelos, farmacias y centros vacacionales, presentando su credencial vigente.

El 28 de agosto se conmemora en México el Día del Abuelo, una fecha establecida desde 1983 con el objetivo de reconocer la labor, sabiduría y rol esencial de las personas mayores dentro de las familias.

Con motivo de la celebración, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) promueve los beneficios que pueden disfrutar quienes cuentan con la credencial oficial.

Descuentos y promociones vigentes

Entre los beneficios que los adultos mayores pueden aprovechar este Día del Abuelo 2025 destacan:

Restaurante giratorio Bellini: 50% de descuento en alimentos a la carta para el adulto mayor y sus acompañantes, de lunes a viernes, entre la 1 y las 5 pm

ETN Turistar: 50% de descuento en viajes

Aeroméxico: 15% de descuento en vuelos nacionales e internacionales

Centros Vacacionales del IMSS: 10% en hospedaje y hasta 50% en actividades recreativas

Fraiche: 20% de descuento en fragancias y perfumes

Biomédica laboratorios clínicos: 10% de descuento

Farmacias Walmart: entre 5% y 7% de descuento en medicamentos

Aclaración sobre apoyos económicos

El INAPAM no entrega dinero en efectivo por el Día del Abuelo ni en otras fechas. La tarjeta únicamente ofrece descuentos y beneficios en servicios, comercios y actividades culturales o recreativas.

Más apoyos con la tarjeta INAPAM

Los adultos mayores con credencial vigente tienen acceso a beneficios en las áreas de:

Alimentación y vestido

Educación y cultura

Salud y transporte

Servicios administrativos y asesoría legal

Recreación y deporte