La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la deuda de Petróleos Mexicanos, que asciende a 90 mil millones de dólares, es consecuencia de los gobiernos neoliberales, destacando que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aumentó en 63 mil mdd.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y calificó su actual deuda como una “herencia del periodo neoliberal”.

De acuerdo con cifras oficiales, la deuda de la empresa productiva del Estado asciende a 90 mil millones de dólares.

La mandataria explicó que durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) la deuda pasó de 46 mil millones a 60 mil millones de dólares. Posteriormente, con Enrique Peña Nieto (2012-2018) se alcanzaron los 105 mil millones, pese a la entrada de excedentes financieros.

En contraste, señaló que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se logró reducir en 32 mil millones de dólares, quedando en 90 mil millones.

Pemex, empresa rentable con pasivos

Sheinbaum subrayó que Pemex es rentable, pero enfrenta el desafío de una deuda heredada. Además, criticó que en los gobiernos anteriores se incrementó la importación de combustibles, disminuyó la producción de petróleo y se entregaron bloques de exploración a empresas extranjeras.



