La captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega revive las dudas sobre la versión del “asesino solitario”

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y señalado como presunto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue detenido nuevamente en Tijuana.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la detención habría ocurrido la tarde del sábado 8 de noviembre en la colonia Los Reyes. El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial.

En el Registro Nacional de Detenciones (RND) aparece el nombre de Sánchez Ortega, donde se detalla que fue asegurado entre las calles Carlos y Baltazar, sin especificar la hora exacta. La detención se habría efectuado en cumplimiento de una orden de aprehensión federal.

Un personaje clave en el caso Colosio

Sánchez Ortega, originario de El Rosario, Sinaloa, y nacido en 1961, fue detenido por primera vez el 23 de marzo de 1994, el mismo día del asesinato del candidato presidencial priista, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.

Tenía siete meses de haber ingresado al Cisen y fue asignado para vigilar el mitin de Colosio. Según los reportes de aquel entonces, se encontraba a escasos 15 metros del lugar donde cayó el político sonorense.

En su chamarra se hallaron manchas de sangre, y dio positivo a las pruebas de plomo y bario, indicadores de haber disparado un arma de fuego, según un dictamen de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), divulgado años después por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Pese a ello, la PGR lo liberó al día siguiente bajo reservas de ley, al confirmar mediante peritajes balísticos que el arma usada por Mario Aburto Martínez fue la que disparó el proyectil y los casquillos hallados en la escena.

Un expediente que nunca cerró

El nombre de Sánchez Ortega volvió a los reflectores en enero de 2024, cuando se dio a conocer que el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó una orden de aprehensión solicitada por la FGR.

El juez argumentó que la única prueba que intentaba vincular a Sánchez Ortega con Aburto era el testimonio de una mujer que modificó sus declaraciones 25 años después, restándole credibilidad.

A lo largo de su trayectoria en el Cisen, Sánchez Ortega fue descrito como un agente “hábil para acercarse a la gente”. En 2008 fue asignado a Coahuila, donde obtuvo información personal de familiares de las víctimas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, bajo el pretexto de “leerles su horóscopo”, según testimonios recogidos posteriormente. Estos datos habrían sido utilizados por el gobierno federal para disminuir las protestas del movimiento.

Permaneció en el organismo de inteligencia durante 22 años, hasta 2015.

Sin claridad sobre los motivos de su nueva captura

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha precisado si esta nueva detención está relacionada con una reapertura del caso Colosio o si se trata de un proceso judicial distinto.

El arresto de Sánchez Ortega revive las teorías sobre la posible existencia de más de un tirador en el magnicidio ocurrido hace más de tres décadas, un caso que marcó un punto de quiebre en la historia política de México.