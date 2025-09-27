Mario López, conocido como “La Borrega”, fue detenido esta madrugada en la frontera de Tamaulipas con Texas.

Mario López Hernández, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, fue detenido durante 14 horas por autoridades migratorias de Estados Unidos en el Puente Internacional Nuevo que conecta la ciudad con Brownsville, Texas.

De acuerdo con el periodista Alejandro Cacho, del Heraldo de México, tras su retención le fue revocada la visa y fue devuelto a México.





Arresto y retención prolongada

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) solicitaron al legislador ingresar al área de revisión. Posteriormente, López Hernández fue trasladado a las oficinas de CBP, donde permaneció más de dos horas bajo interrogatorio.

Testigos y una imagen difundida en redes sociales mostraron al diputado bajo custodia de un agente migratorio en el puente, confirmando su detención.

Durante su detención, la camioneta en la que viajaba quedó estacionada en los carriles del lado estadounidense, mientras él continuaba bajo interrogatorio.





Posibles causas

Fuentes no oficiales señalan que la retención podría estar relacionada con presuntos ilícitos fiscales en territorio estadounidense. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades de Estados Unidos ni del Congreso mexicano.

No es la primera vez que “La Borrega” enfrenta problemas legales en la frontera. En 2019 fue detenido por motivos que no se han esclarecido públicamente.

El exalcalde tiene una residencia en Estados Unidos desde hace cuatro años.

Hasta ahora, ni la representación del PVEM ni las autoridades mexicanas han emitido una postura oficial sobre el caso.

Mario López Hernández fue presidente municipal de Matamoros en dos periodos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024. En 2024 obtuvo una diputación federal por el PVEM.



