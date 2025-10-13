Indigna en redes detención de Derek 'El Niño Sicario'; criminal de 14 años
El adolescente fue capturado por la Fuerza Olmeca en un operativo en Villahermosa; intentó disparar contra los agentes, pero su arma se atascó.
La detención de un adolescente apodado 'El Niño Sicario' ha generado indignación este lunes en redes sociales, luego de que se confirmara que el menor, de apenas 14 años de edad, lideraba una célula delictiva en el estado de Tabasco dedicada al secuestro, asesinato y venta de drogas.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca realizaron el operativo la madrugada del domingo 12 de octubre en la carretera Villahermosa–La Isla.
El reporte indica que ahí interceptaron al menor cuando viajaba junto a un hombre identificado como José Asunción 'N', alias El Chuncho, de 37 años, presunto operador de un jefe criminal conocido como El Chicle, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
Durante el operativo, el adolescente portaba una subametralladora tipo Uzi con la que intentó repeler a los agentes, pero el arma se atascó antes de disparar. Ambos fueron arrestados en el lugar sin que se registraran heridos.
En el vehículo se aseguraron varias dosis de presunta mariguana y metanfetamina, armas largas, una mochila negra y cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a la población y a grupos rivales. Las autoridades también informaron que en el teléfono del menor fueron hallados videos que lo relacionan con el secuestro y liberación de una mujer, así como con el asesinato de otra víctima en el municipio de Paraíso.
El caso ha reavivado el debate sobre la implicación de menores de edad en el crimen organizado en México. Abogados y especialistas locales recordaron que, por ley, el adolescente no puede ser juzgado como un adulto.
Datos nacionales apuntan a un incremento en este tipo de casos. Desde 2021, las detenciones de menores vinculados con delitos de narcomenudeo en el país han ido en aumento, alcanzando los 2 mil 920 adolescentes arrestados en 2025, según cifras obtenidas por El Universal a través de solicitudes de transparencia.
