El adolescente fue capturado por la Fuerza Olmeca en un operativo en Villahermosa; intentó disparar contra los agentes, pero su arma se atascó.

La detención de un adolescente apodado 'El Niño Sicario' ha generado indignación este lunes en redes sociales, luego de que se confirmara que el menor, de apenas 14 años de edad, lideraba una célula delictiva en el estado de Tabasco dedicada al secuestro, asesinato y venta de drogas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca realizaron el operativo la madrugada del domingo 12 de octubre en la carretera Villahermosa–La Isla.

El reporte indica que ahí interceptaron al menor cuando viajaba junto a un hombre identificado como José Asunción 'N', alias El Chuncho, de 37 años, presunto operador de un jefe criminal conocido como El Chicle, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).

Durante el operativo, el adolescente portaba una subametralladora tipo Uzi con la que intentó repeler a los agentes, pero el arma se atascó antes de disparar. Ambos fueron arrestados en el lugar sin que se registraran heridos.

No es IA, es la realidad de un país con extrema violencia



Detuvieron en #Villahermosa, Tabasco , a "El Niño Sicario"



Se trata de un menor de 14 años que lideraba una célula criminal.



Encontraron en su celular vídeos donde se confirmó realizaba secuestros, asesinatos y… pic.twitter.com/s1B5p1NEkF — PERIÓDICO SupreMo (@Diario_Supremo) October 13, 2025

En el vehículo se aseguraron varias dosis de presunta mariguana y metanfetamina, armas largas, una mochila negra y cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a la población y a grupos rivales. Las autoridades también informaron que en el teléfono del menor fueron hallados videos que lo relacionan con el secuestro y liberación de una mujer, así como con el asesinato de otra víctima en el municipio de Paraíso.

Detienen a “El Niño Sicario” en #Tabasco. Se trata de Derek Jair, un joven de 14 años que presuntamente lideraba una célula criminal relacionada con secuestros, asesinatos, extorsión y distribución de drogas en las regiones de Centro y Paraíso. pic.twitter.com/xlexHmV1ei — Nacho Lozano (@nacholozano) October 14, 2025

El caso ha reavivado el debate sobre la implicación de menores de edad en el crimen organizado en México. Abogados y especialistas locales recordaron que, por ley, el adolescente no puede ser juzgado como un adulto.

Datos nacionales apuntan a un incremento en este tipo de casos. Desde 2021, las detenciones de menores vinculados con delitos de narcomenudeo en el país han ido en aumento, alcanzando los 2 mil 920 adolescentes arrestados en 2025, según cifras obtenidas por El Universal a través de solicitudes de transparencia.

Tiene 14 años y ya sabe secuestrar y matar. No se enseñó solo, alguien fue tan deshumano como para arrebatarle su infancia. él debería aprender a convertirse en hombre de bien, debería jugar, debería estar en la escuela. Un caso como el del "niño sicario" de Tabasco, nos explica… pic.twitter.com/wFZiYVMOv4 — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) October 14, 2025

#VideoVT El abogado Sergio Antonio Reyes asegura que el Estado no está listo para sancionar y reinsertar en la sociedad a menores que cometen delitos de alto impacto como el "niño sicario", detenido en el municipio de Centro pic.twitter.com/fgXqzFwn7r — xevt - xhvt (@xevtfm) October 13, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL