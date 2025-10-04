La SSPC confirmó la detención de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, presunto líder del Tren de Aragua en México, junto con dos colaboradores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la captura de tres presuntos integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México.

El principal detenido fue identificado como Nelson Arturo Echezuria Alcántara, “Nelson”, junto con dos colaboradores. De acuerdo con el titular de la SSPC, se les relaciona con trata de personas, delincuencia organizada y feminicidios en distintos puntos del país.

"En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva ‘Tren de Aragua’, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo ‘N’, alias ‘Nelson’, operador de esta organización criminal en el país, a quien se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios. También fueron detenidos dos de sus colaboradores directos”, publicó Omar García Harfuch en su cuenta oficial de X.

Zonas de operación

Según el funcionario, la zona de operación de los tres presuntos delincuentes abarcaba Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

La detención fue realizada por elementos de la SSPC, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República; también participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

De acuerdo con un reporte difundido por Infobae México, los dos cómplices serían Lucas Alberto Vielma Rojas, señalado como brazo derecho de “Nelson”, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, colaborador directo; los tres de nacionalidad venezolana.

Al momento de la aprehensión se aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, según el recuento difundido. Las autoridades federales están en espera de detallar la situación jurídica de los presuntos implicados.

En informes recientes de inteligencia se atribuye al Tren de Aragua la intensificación de su presencia en la Ciudad de México y disputas con grupos locales como La Unión Tepito y “La Anti-Unión”, con operación en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Dichos reportes describen un modus operandi que incluye la captación de mujeres mediante falsas ofertas laborales, financiamiento de cirugías estéticas y traslado para explotación sexual con deudas impuestas.

Autoridades locales y federales documentaron enfrentamientos desde finales de 2024; la SSC-CDMX reportó entonces 12 detenciones, entre ellas la de Euclides “N”, alias “Morgan”, vinculado al feminicidio de dos mujeres venezolanas en Tlalpan.