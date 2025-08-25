Luis Alberto ‘N’, alias 'El Estúpido', fue capturado en la alcaldía Tlalpan; es señalado como cabecilla de un grupo criminal vinculado a secuestros, homicidios y narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este viernes la detención de Luis Alberto 'N', conocido como 'El Estúpido', líder del grupo criminal denominado 'Los Estúpidos', que opera en la zona sur de la capital.

La captura se realizó el jueves 21 de agosto en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

#ComunicadoFGJCDMX | Agentes de la PDI aprehendieron en la alcaldía Tlalpan a presunto líder de la organización criminal “Los Estúpidos”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.



Este grupo es señalado como generador de violencia en la zona sur de la… pic.twitter.com/JOaFOVziq4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 22, 2025

De acuerdo con la Fiscalía, la organización liderada por Luis Alberto 'N' está vinculada con delitos de alto impacto como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

La detención se derivó de un caso registrado en julio de 2020, cuando un hombre, acompañado de su esposa e hijas, fue privado de la libertad por aproximadamente tres horas en un taxi que circulaba en la colonia San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta. Según la investigación, el vehículo en el que viajaba Luis Alberto 'N' les cerró el paso y descendió al hombre de manera violenta.

Cabe señalar que el líder de 'Los Estúpidos' ya había sido detenido previamente por su posible participación en un homicidio, pero enfrentaba ese proceso en libertad tras obtener un amparo de un juez federal.

Tras su arresto, 'El Estúpido' fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica. La Fiscalía capitalina reiteró su compromiso con la investigación de delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos generadores de violencia en la Ciudad de México, en beneficio de la seguridad de la población.

En la capital operan al menos 62 organizaciones delictivas, entre ellas La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, además de grupos regionales como Los Malportados, quienes también han sido objetivo de operativos recientes.

DETIENEN al JEFE de LOS ESTÚPIDOS

Luis Alberto Alcántara Cruz

El Estúpido Mayor

Es jefe de la banda relacionada con drogas, homicidios, levantones, tiroteos…

Operan @XochimilcoAl y @GobMilpaAlta

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo ubicaron y detuvieron anoche.

Ya está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/ldBQEgd5Oe — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 22, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL