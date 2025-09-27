César A. V. fue capturado junto con tres hombres en un retén en el municipio del Carmen; portaban varias armas de fuego.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche detuvieron a César A. V., padre del cantante Julión Álvarez, junto con tres hombres, durante un operativo en el municipio del Carmen.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió en un retén provisional instalado en la carretera federal, a la altura del entronque 18 de Marzo-Sabancuy, tras recibir un aviso sobre una camioneta blanca en la que viajaban cuatro sujetos armados que realizaban rondines en la zona.

Al marcarles el alto, los agentes localizaron varias armas de fuego, entre ellas:

Una pistola calibre 9 mm, marca Beretta, con tres cargadores y 18 cartuchos útiles.

Una pistola calibre 9 mm, marca Taurus, con un cargador abastecido con 17 cartuchos.

Una pistola calibre .380, marca Pietro Beretta, con dos cargadores y 24 cartuchos en total.

Otra pistola, también en posesión de uno de los ocupantes.

Los detenidos fueron trasladados a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Escárcega, donde quedaron a disposición por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Nueva polémica en la vida de Julión

El caso ocurre en un contexto en el que Julión Álvarez, considerado uno de los principales exponentes del regional mexicano, ha enfrentado en distintos momentos problemas legales en Estados Unidos.

En 2017, el cantante fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro por supuestos vínculos con Raúl Flores Hernández, alias 'El Tío', lo que le costó la cancelación de su visa, la pérdida de contratos y la salida temporal de plataformas digitales. Fue hasta 2022 cuando las autoridades estadounidenses retiraron los señalamientos y descongelaron sus cuentas.

Sin embargo, en 2024 volvió a enfrentar complicaciones luego de que el gobierno norteamericano cancelara los permisos de trabajo de su agrupación, lo que impidió su presentación en un concierto en Arlington, Texas.

