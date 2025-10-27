El operador financiero, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue ingresado al centro Krome North en Miami.

Víctor Manuel Álvarez Puga, operador financiero acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, fue internado en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, Florida, una instalación administrativa para personas en situación migratoria irregular, de acuerdo con registros de autoridades migratorias de EU.

Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, están prófugos desde septiembre de 2021, cuando un juez ordenó su aprehensión por un caso de desvío de recursos ligado a contratos para cárceles federales. La pareja ha residido en Miami y entre 2017 y 2020 poseyó una mansión valuada en 15.5 millones de dólares que perteneció a la cantante Cher.

El arresto sugiere que Álvarez Puga no contaba con documentación vigente para su estancia en EU, por lo que podría ser deportado. No obstante, dispone de recursos legales para permanecer mientras se resuelve su litigio migratorio. En paralelo, el Gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición, lo que abriría la puerta a su traslado a una prisión federal.

En la causa penal donde se libraron 12 órdenes de aprehensión, la FGR señala que ex mandos del OADPRS y presuntos “factureros” triangularon 2,950 millones de pesos a seis empresas fachada. A Álvarez Puga se le atribuye transferir 243 mil pesos a una de esas compañías y recibir 2.1 millones; a Gómez Mont, 14.8 millones de dos firmas vinculadas.

Desde marzo de 2025, las cuentas bancarias de ambos en México están aseguradas. Los problemas legales del despacho de Álvarez Puga se remontan a 2010, cuando el SAT lo señaló por asesorías para evasión fiscal. En 2018, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio con Gómez Mont por 10.9 millones de pesos, pero el actual gobierno rechazó ese convenio.

Con información de Agencia Reforma / Víctor Fuentes.



