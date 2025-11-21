Los detenidos eran policías municipales asignados a la seguridad del edil.

Al menos siete escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, fueron detenidos la mañana de este viernes 21 de noviembre durante un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos son policías municipales que formaban parte del equipo de seguridad del edil, asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, crimen atribuido a Ramón Ángel Álvarez, “El R1”, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en al menos cuatro municipios de Michoacán.

Operativo en la Casa de la Cultura

La detención ocurrió antes del mediodía al interior de la Casa de la Cultura, lugar donde Manzo acostumbraba despachar. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los escoltas arrestados.

De acuerdo con los primeros reportes, las fuerzas de seguridad ingresaron de manera coordinada al inmueble y aseguraron a los agentes sin que se registraran incidentes.

Escoltas bajo investigación

Días atrás, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, había informado que los guardias del alcalde serían llamados nuevamente a declarar, pese a que continuaban activos en sus funciones.

“Todos están concentrados, siguen en servicio y por el momento vemos colaboración”, indicó el fiscal.

Torres Piña recordó que el grupo de seguridad había sido citado previamente para una primera declaración, y que se programaría un nuevo llamado como parte del avance de la investigación.