La pareja enfrenta cargos por omisión de cuidados, encubrimiento y falsificación de documentos

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció después de someterse a una cirugía estética, fueron detenidos este sábado en Durango por su presunta participación en el procedimiento que derivó en la muerte de la menor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la captura de Paloma “N” y Víctor Manuel “N”, este último señalado como cirujano plástico y pareja sentimental de la madre de la joven.

Ambos fueron arrestados en la capital del estado, con apoyo de distintas corporaciones de seguridad, tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra.





La denuncia del padre

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando Carlos Said Arellano, padre de la adolescente, denunció ante la Fiscalía que su hija había sido sometida a una cirugía de busto sin su consentimiento.

La intervención habría sido autorizada por la madre y practicada por el padrastro en la clínica Santa María, a donde la menor ingresó tres días antes con supuestos problemas respiratorios.

Tras la denuncia, la familia paterna solicitó una necropsia para esclarecer las causas del fallecimiento. Los estudios preliminares apuntan a complicaciones derivadas de la operación, aunque las autoridades señalaron que los resultados histopatológicos serán clave para confirmar la probable comisión de homicidio culposo.





Cargos contra la pareja

De acuerdo con la FGE, la madre y el padrastro enfrentan acusaciones por:

Falsificación de documentos

Usurpación de profesión

Omisión de cuidados

Encubrimiento

La carpeta de investigación sigue abierta para determinar responsabilidades adicionales.





Gobernador promete transparencia

La detención ocurrió horas antes de que familiares y colectivos ciudadanos realizaran una marcha en Durango para exigir justicia por Paloma Nicole.

El caso ha generado indignación a nivel nacional e internacional, al abrir el debate sobre la violencia estética contra menores y la necesidad de regular las cirugías estéticas en México.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal aseguró que no habrá impunidad ni trato preferencial para los acusados, pese a que el padrastro de la joven es hijo de un juez.





"Lo único que les puedo decir que no va a quedar impune, que no va a haber ningún favoritismo... así fuera mi hermano el doctor que operó, si pasó algo que está mal hecho, el peso de la ley no se puede cambiar porque hay una vida de por medio y esa no se paga con nada y lo único que va a esperar el papá, los familiares, los amigos, los cercanos a ella es que haya un juicio transparente y las sanciones que correspondan" , declaró.











