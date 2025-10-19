La agresión, ocurrida ayer sábado sobre la Avenida del Taller, en la colonia El Roble, desencadenó un operativo en Acapulco, sobre la Autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado el jefe de plaza.

Seis integrantes de una célula delictiva, entre ellos el jefe de plaza en Acapulco, fueron detenidos tras un ataque armado a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que realizan labores de inteligencia en el puerto.

Como resultado del intercambio de disparos, tres agentes resultaron heridos, un presunto delincuente falleció y otro más fue trasladado lesionado a un hospital.

La agresión, ocurrida ayer sábado sobre la Avenida del Taller, en la colonia El Roble, desencadenó un operativo en Acapulco, sobre la Autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado el jefe de plaza y una mujer que lo acompañaba.

"Tras la agresión contra agentes de SSPC en Acapulco, donde tres compañeros resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida, se realizaron operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad, el Gobierno de Guerrero, la Fiscalía de General de Justicia de Morelos y la Secretaría de Seguridad de Morelos" .

"Resultado: Seis detenidos, aseguramiento de armas y droga. Entre ellos, Antonio 'N', autor intelectual del ataque" , informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Después del ataque se hizo una revisión de las cámaras de seguridad y se ubicó que tres implicados en la agresión viajaban en una camioneta de color azul, por lo que fueron interceptados en la Autopista del Sol en la caseta Paso-Morelos.

A los hombres les fueron encontradas 90 dosis de cristal y 10 de mariguana.