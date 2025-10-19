Detienen a seis implicados en ataque a agentes federales en Acapulco
La agresión, ocurrida ayer sábado sobre la Avenida del Taller, en la colonia El Roble, desencadenó un operativo en Acapulco, sobre la Autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado el jefe de plaza.
Seis integrantes de una célula delictiva, entre ellos el jefe de plaza en Acapulco, fueron detenidos tras un ataque armado a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que realizan labores de inteligencia en el puerto.
Como resultado del intercambio de disparos, tres agentes resultaron heridos, un presunto delincuente falleció y otro más fue trasladado lesionado a un hospital.
La agresión, ocurrida ayer sábado sobre la Avenida del Taller, en la colonia El Roble, desencadenó un operativo en Acapulco, sobre la Autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado el jefe de plaza y una mujer que lo acompañaba.
"Tras la agresión contra agentes de SSPC en Acapulco, donde tres compañeros resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida, se realizaron operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad, el Gobierno de Guerrero, la Fiscalía de General de Justicia de Morelos y la Secretaría de Seguridad de Morelos".
"Resultado: Seis detenidos, aseguramiento de armas y droga. Entre ellos, Antonio 'N', autor intelectual del ataque", informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Después del ataque se hizo una revisión de las cámaras de seguridad y se ubicó que tres implicados en la agresión viajaban en una camioneta de color azul, por lo que fueron interceptados en la Autopista del Sol en la caseta Paso-Morelos.
A los hombres les fueron encontradas 90 dosis de cristal y 10 de mariguana.
"Además, en la colonia Progreso del municipio de Acapulco, Guerrero, tras un alertamiento por parte de centros monitoreo, las autoridades aseguraron en un domicilio tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueve cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta", precisó la SSPC en un comunicado.