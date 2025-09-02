Se trata de Claudia, quien se desempeñaba como ingeniero de calidad en manufactura; Citlalli, ingeniero de calidad, y Gloria, supervisora de manufactura y calidad, quienes están acusadas del delito de homicidio.

Por siete de las 13 muertes de bebés en hospitales del Estado de México asociadas a una bacteria, la Fiscalía General de Justicia estatal (Fgjem) detuvo a tres trabajadoras de la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., que elaboró fórmula parenteral contaminada que fue suministrada a las víctimas.

También existen órdenes de aprehensión por otros dos trabajadores, en tanto que la empresa enfrentará cargos por delitos contra el consumo.

En la investigación iniciada por el fallecimiento de 13 de menores, siete de ellos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Toluca, en noviembre de 2024, la Fiscalía mexiquense determinó que el común denominador fue la fórmula Nutrición Parenteral Total (NPT), fabricada, mezclada y envasada por Safe Productos Hospitalarios.

"Se pudo determinar que los empleados identificados como Claudia, Citlalli, Gloria y al menos dos más habrían omitido las medidas mínimas de esterilización y seguridad sanitaria durante el proceso de fabricación, contaminando por ende insumos propios a la NPT con la bacteria identificada como Klebsiella oxytoca, y que fue administrada a las víctimas mortales y sobrevivientes a la infección" , detalló la Fgjem.

"Dicho tratamiento provocó que casi la totalidad de los menores de edad a quienes les fue suministrado el producto contaminado, fallecieran a causa de un choque séptico provocado por la presencia de la bacteria en su torrente sanguíneo" .

La Fiscalía cateó las instalaciones de la empresa el 20 de diciembre de 2024, entrevistó al personal y recabó muestras biológicas de las mezclas y sus contenedores.

Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó visitas de verificación sanitaria en las que se detectaron irregularidades graves que comprometían la seguridad y calidad de las mezclas estériles.

"Se evidenció que se incurrió en graves deficiencias en las prácticas de preparación, lo que constituye un incumplimiento directo de las normativas sanitarias aplicables" .

"Lo anterior fue confirmado por esta Fiscalía a través de análisis de laboratorio y opiniones técnicas recabadas a especialistas en química, hemocultivos, microbiología y medicina legal" , agregó la Fgjem.

La Fiscalía consideró que, a pesar de poseer los conocimientos técnicos, profesionales y especializados en la manipulación y elaboración de productos alimenticios y farmacéuticos, los imputados no se apegaron a estándares normativos.

Las detenidas fueron ingresadas al Penal de Almoloya de Juárez.

Respecto a los otros seis fallecidos y dos sobrevivientes, la Fiscalía continúa con investigaciones para ejercitar acción penal en contra de las personas físicas y morales ya señaladas, y otras que pudieran estar relacionadas.

Además de los 13 fallecimientos en el Estado de México, la Secretaría de Salud federal reportó tres muertes en Michoacán y una en Guanajuato, para un total de 17 relacionadas con la bacteria.