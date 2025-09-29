Era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal y de Guanajuato

Gustavo “N”, alias El Viejón, señalado como jefe de plaza del grupo criminal La Barredora, fue detenido en Jalisco tras un operativo coordinado por autoridades federales. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Objetivo prioritario en Guanajuato

De acuerdo con el funcionario, el detenido era considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato y la región del Bajío. Se le relaciona con delitos como homicidio, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos rivales y corporaciones policiales.

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, se detuvo a un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad federal y del Gobierno de Guanajuato”, destacó García Harfuch.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”,… pic.twitter.com/Vw6WPKU3XV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 29, 2025

Operativo en Tlajomulco

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), El Viejón fue ubicado en un domicilio del fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La operación incluyó vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener pruebas presentadas ante un juez de control, quien autorizó el cateo.

Durante la detención también fue arrestada una mujer de 30 años, cuya identidad no se ha revelado.

Aseguran armas y droga

En el inmueble se localizaron:

Tres armas de fuego cortas y un arma larga

de fuego cortas y un arma larga 116 cartuchos útiles

Ocho cargadores

Dosis de marihuana, cristal y cocaína

Una granada de gas

Nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas

El lugar quedó asegurado y bajo resguardo policial.

Ligado al CJNG

Las autoridades han señalado que La Barredora opera como una célula afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Este grupo criminal surgió en Tabasco en 2020 con una estructura político-operativa y posteriormente se expandió hacia Veracruz, Chiapas y Guanajuato. Con el tiempo se integró al CJNG y amplió sus operaciones al narcotráfico, extorsiones y robo de hidrocarburos.

En Guanajuato, El Viejón mantenía el control de la organización, que es considerada una de las principales responsables de la violencia en la región del Bajío.

García Harfuch recordó que, tras otras capturas en la entidad, la incidencia de homicidios en Guanajuato registró una disminución de 56.1% entre febrero y agosto de 2025.