Agentes de la Policía de Investigación y federales capturaron a Antonio “N”, alias “El Goofy”, señalado como el reclutador que proporcionó las armas y prometió un pago a los sicarios que asesinaron al abogado David Cohen Sacal el pasado 13 de octubre.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos federales, lograron la detención de Antonio “N”, identificado con el alias “El Goofy”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo señala como el presunto reclutador y coordinador que organizó el asesinato del abogado David Cohen Sacal el pasado lunes 13 de octubre.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que “El Goofy” ya se encuentra bajo custodia en instalaciones de la FGJCDMX.

Rol en el crimen

Según las investigaciones, Antonio “N” fungió como el intermediario que facilitó las armas a los autores materiales del crimen, Héctor “N” y Dónovan “N”. Asimismo, se le acusa de haber prometido una cuantiosa suma de dinero a los sicarios a cambio de cometer el homicidio.

La detención de “El Goofy” eleva a tres el número de personas capturadas y vinculadas al homicidio. Los sicarios Héctor “N”, originario de Tepito, y Dónovan “N”, detenido en la alcaldía Iztapalapa, señalaron a “El Goofy” como la persona que los contactó y les entregó el arma y la fotografía de la víctima cerca de la estación Niños Héroes del Metro.

Proceso judicial de los sicarios

Previo a la detención de Antonio “N”, la FGJCDMX había avanzado en el proceso judicial contra los presuntos autores materiales:

Héctor “N” fue vinculado a proceso el 17 de octubre por su participación en el homicidio calificado en inmediaciones de Ciudad Judicial. Un juez le dictó prisión preventiva, y el imputado permanecerá privado de la libertad durante el plazo de tres meses fijado para la investigación complementaria.

Dónovan “N”, el segundo implicado, fue aprehendido el 15 de octubre. Posteriormente, fue vinculado a proceso el 24 de octubre, con base en 25 videos que documentaron el ataque y la huida de los agresores.

Héctor “N” confesó en sus primeras declaraciones que el asesinato de Cohen representaba su primer encargo criminal, o “jale”, el cual aceptó a cambio de un pago prometido de $30$ mil pesos que nunca recibió.

Falla en la protección

Las investigaciones revelaron que el abogado David Cohen contaba con un esquema de seguridad compuesto por dos escoltas, identificados como Enrique D. y Boris B., además de un chofer y dos vehículos (una camioneta Cadillac y un automóvil escolta).

Un video del ataque muestra que los escoltas fallaron en su labor de protección. Al momento del atentado, ninguno de los guardias pudo detener la agresión ni interceptar al sicario a tiempo, corriendo apenas después de que el agresor había logrado escapar. La única reacción inmediata y efectiva provino del agente Víctor, adscrito a la Fiscalía para Personas Desaparecidas, quien enfrentó a los agresores, hirió a uno de ellos en el brazo y consiguió la detención de Héctor “N”.