De acuerdo con reportes de prensa y autoridades, 'El Morral' cayó durante un despliegue en el sector Tres Ríos la noche del 20 de octubre.

Tras un operativo federal en Sinaloa, una célula de la facción de 'Los Chapitos' fue desarticulada en Culiacán y abatido Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, 'El Morral', considerado jefe operativo de ese brazo del Cártel de Sinaloa.

Además, quedaron detenidos José Manuel Álvarez García, 'Mono Canelo'; Juan Carlos Dorantes Meza, 'Chango'; Javier Guillermo Riveros Díaz, 'Javi'; Jesús Manuel Luna Rey, 'Peluchín'; Kevin Sarabia Castañeda y Lino Aarón Uriarte Pérez.

Las fuerzas de seguridad aseguraron en ese operativo cinco armas largas, una subametralladora, dos cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos y tres vehículos.

'El Morral' había sido vinculado públicamente a diversas agresiones en Culiacán; en abril de 2025, una narcomanta lo señaló por la masacre en un anexo de rehabilitación.

Su historial también lo conecta con detenciones previas de miembros de su red; el 25 de diciembre de 2024 fue arrestado junto con Juan Carlos Dorantes Meza y otros sujetos, caso en el que aseguraron armas largas, una ametralladora y vehículos.

Aquella captura lo ubicó ya entonces como operador de seguridad de la facción.