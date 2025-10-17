Según Héctor “N”, les ofrecieron 30 mil pesos por realizar un “trabajo sencillo”, les mostró la fotografía del abogado y les proporcionó las armas.

El asesinato del reconocido abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre afuera de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, ha comenzado a esclarecerse tras la detención de dos presuntos implicados y la identificación de quien habría sido el autor intelectual del crimen.

El ataque frente a Ciudad Judicial

David Cohen, de 45 años, salía de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México cuando fue interceptado por un joven armado que le disparó a quemarropa. El abogado fue herido en la cabeza y trasladado de urgencia a un hospital privado, donde murió horas después.

Aunque Cohen contaba con dos escoltas personales, estos no lograron reaccionar a tiempo durante la emboscada. Un agente de la Policía de Investigación, que presenció el ataque, persiguió y disparó contra el agresor, hiriéndolo en un brazo y logrando su detención inmediata.

El detenido fue identificado como Héctor “N”, de 18 años, mientras que su cómplice logró escapar.

Días después, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó la detención del segundo sospechoso: Donovan Calderón, de 20 años, quien también fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La confesión de los sicarios

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Donovan Calderón trabajaba con abogados externos al Poder Judicial capitalino y formaba parte de grupos que se dedican a actuar como golpeadores en desalojos de predios. Además, cuenta con antecedentes penales por despojo.

Ambos jóvenes son originarios de la colonia Doctores y residían cerca de Ciudad Judicial, lo que habría facilitado el ataque. En sus declaraciones, los detenidos señalaron que fueron contratados por un hombre apodado “El Gufy”, quien les mostró una fotografía del abogado y les proporcionó las armas para ejecutar el crimen.

‘El Gufy’, presunto autor intelectual

Investigaciones de la Fiscalía capitalina apuntan a que ‘El Gufy’, identificado extraoficialmente como Erick “N”, fue quien contrató a los jóvenes para asesinar al abogado.

Según sus propias declaraciones, ambos coincidieron en mencionar a este sujeto, quien habría ofrecido 70 mil pesos a Donovan y 30 mil a Héctor por “hacer un trabajo sencillo”.

Uno de los detenidos confesó que este era “su primer jale”, mientras que el otro mencionó haber participado antes en una agresión similar en la misma zona. Hasta ahora, las autoridades buscan a Erick “N”, quien fue compañero de secundaria de Héctor “N”.

David Cohen era conocido en el ámbito jurídico por haber representado casos de alto perfil, entre ellos el del expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, así como de figuras del espectáculo como Anahí y Sebastián Rulli.