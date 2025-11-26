Fuerzas federales realizaron cateos en dos viviendas de Iguala, Guerrero, aseguraron los inmuebles y detuvieron a tres personas señaladas como presuntas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fuerzas federales realizaron cateos simultáneos en dos inmuebles de Iguala, Guerrero, y detuvieron a tres personas señaladas como presuntas implicadas en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

De acuerdo con reportes locales, el operativo comenzó poco antes de las 7:00 horas en la unidad habitacional Nicolás Bravo y en una vivienda ubicada en el Centro de Iguala, municipio donde se registraron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Autoridades consultadas señalaron que en las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Los cateos se realizaron en inmuebles habitacionales que fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, como parte de una investigación por el delito de desaparición forzada vinculada al caso Ayotzinapa.

Operativo federal

En uno de los domicilios intervenidos, ubicado sobre la calle Ramón Corona, en la zona Centro, personal ministerial y militar ingresó al inmueble y, tras concluir la revisión, colocó sellos de clausura en puertas y accesos.

En los sellos se incorporó el folio de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición de los normalistas, así como la indicación de que el lugar queda asegurado por probable comisión del delito de desaparición forzada.

De manera paralela, otro grupo de agentes se desplegó hacia la unidad habitacional Nicolás Bravo, donde se intervino una vivienda situada sobre la calle Luis Donaldo Colosio, también en Iguala.

En ese sitio, los efectivos federales detuvieron a un hombre identificado como Irving “N” y a dos mujeres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para que se determine su situación jurídica.

Línea de investigación

En la casa de la unidad habitacional Nicolás Bravo también se colocaron sellos de clausura con la referencia a la investigación por desaparición forzada, bajo el mismo folio que el inmueble asegurado en el Centro.

Fuentes de seguridad indicaron que los inmuebles cateados forman parte de una línea de investigación abierta en torno a la posible participación de civiles en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas.

Los cateos y detenciones se suman a otras diligencias que, desde 2014, han realizado autoridades federales en Iguala y municipios cercanos para integrar información sobre el paradero de los estudiantes y la identificación de presuntos responsables.