Desmienten la reciente polémica en torno al presunto arrendamiento de una biblioteca; el intendente sigue en su cargo

La controversia generada por la supuesta renta de un aula en el preescolar Álamos, ubicado en la frontera de Nogales, ha tomado un giro, luego de que el hijo del intendente señalado como presunto responsable, saliera en su defensa.

La acusación que circuló señalaba al intendente, de nombre Jesús Arvizu, como el arrendador de la biblioteca de la institución, generando revuelo en la comunidad educativa.





Hijo del intendente desmiente acusaciones





El hijo del intendente, también llamado Jesús Arvizu, se pronunció firmemente para defender a su padre, negando cualquier participación de su progenitor en el supuesto arrendamiento. Según sus declaraciones, su señor padre no tiene "absolutamente nada que ver en esa situación" y, en sus 10 años de servicio en el preescolar, nunca ha tenido un problema de esta índole.

El joven Arvizu acusó directamente a la directora del plantel (cuyo nombre se omite en este momento) de ser la persona que difundió la información falsa.

Derivado de esta situación y la negación por parte de la familia del intendente, los Arvizu han manifestado su intención de buscar una reunión con la directora y las autoridades escolares pertinentes. El objetivo de este encuentro es aclarar la situación por completo y, posteriormente, tomar cartas en el asunto contra quien resulte responsable de las acusaciones infundadas.





Posición del Ayuntamiento y la SEC





Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruíz, informó que ya se sostuvo una reunión crucial con el área jurídica de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la directora del preescolar Álamos para abordar el caso. Tras esta junta, se determinó que, al no existir pruebas contundentes que señalen al intendente Jesús Arvizu como el responsable directo del arrendamiento de la biblioteca, este continuará laborando en la institución.

Las autoridades escolares han decidido mantener la situación bajo investigación, permitiendo que el intendente siga desempeñando sus funciones mientras se aclara la verdad detrás de las acusaciones. La posición de las autoridades educativas, respaldada por el área jurídica de la SEC, garantiza que el intendente Arvizu permanecerá en su puesto hasta que se obtengan evidencias claras que sustenten o desmientan la denuncia de la supuesta renta del aula.