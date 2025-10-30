Según explicó el encargado de Protección Civil de la zona norte de esa entidad, Daniel Corrales López, los menores laboraban en campos agrícolas del Valle de Constitución, en Baja California, donde fueron retirados para su retorno vía terrestre a Chiapas, de donde son procedentes.

El Gobierno de Sinaloa, a través de Protección Civil, descartó el presunto secuestro o rescate marítimo de 28 jóvenes, en su mayoría menores de edad, de una embarcación interceptada en altamar.

El operativo fue coordinado por autoridades federales y estatales, pero no se trató de presunto tráfico de personas, como se manejó en diversos medios de comunicación.

Los jóvenes eran jornaleros agrícolas procedentes de Baja California, que serían trasladados al estado de Chiapas, tras no contar con el consentimiento legal de sus padres o tutores para trabajar.

Los menores fueron trasladados al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde fueron recibidos por personal del DIF y otras dependencias de asistencia social.