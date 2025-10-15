“Es una situación de terror”, dice la madre que lleva diez días buscando a su hijo de 21 años

Tras 10 días de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Durango, su familia aún no recibe respuestas ni avances concretos sobre el caso. La madre del joven, Brenda Valenzuela, describió la situación como una experiencia de “terror” que ha marcado a la familia.

Desaparición en un lugar emblemático

Carlos Emilio acudió el 5 de octubre al baño de Terraza Valentino, un establecimiento ubicado en pleno corazón turístico de Mazatlán. Según relató la madre, su hijo estaba acompañado por dos primas mayores y, tras instalarse en una mesa y pedir sus bebidas, avisó que iría al baño. Nunca regresó.

“Es totalmente reprobable que una persona pueda desaparecer entrando al baño de un establecimiento que es emblemático en la ciudad de Mazatlán. Es incomprensible” , dijo Brenda Valenzuela en entrevista con EL UNIVERSAL.

Las primas intentaron buscarlo después de varios minutos, pero personal del lugar les impidió el paso. Una de ellas observó que había una persona en el baño, pero no coincidían los zapatos con los de Carlos Emilio.

La madre subrayó que la desaparición de su hijo es puntual, ya que no ocurrió en la playa, en la calle o en la carretera, sino dentro de un establecimiento turístico, donde pagaba por un servicio.

Inquietud por videograbaciones y rastreo

El bar es propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa. En un comunicado, el establecimiento aseguró haber entregado las videograbaciones desde que se requirieron, pero Brenda Valenzuela expresó su preocupación por el retraso en la entrega, pues teme que los videos puedan haber sido manipulados.

Además, la madre denunció otras inconsistencias:

Rastreo del celular: el dispositivo de Carlos Emilio fue apagado cerca de las 3:15 a.m. y hasta ahora no se ha localizado su última ubicación.

el dispositivo de Carlos Emilio fue apagado cerca de las 3:15 a.m. y hasta ahora no se ha localizado su última ubicación. Cámaras de vigilancia de la ciudad: las autoridades informaron que no están funcionando por mantenimiento.

“Me inquieta demasiado que ni siquiera esos tres puntos se hayan atendido. No vemos acciones claras que se hayan tomado, no vemos resultados, no tenemos nada”, reclamó.

La familia ha iniciado su propia búsqueda en hospitales, establecimientos cercanos y con la policía municipal, la cual continúa hasta hoy.

La Fiscalía de Sinaloa informó que se inició la carpeta de investigación por privación de la libertad y aseguró que se continúan con diligencias tendientes a la búsqueda del joven.

Un joven deportista

Brenda Valenzuela describió a su hijo como un joven deportista, sano, socialmente activo y recién graduado de la licenciatura en Gastronomía, quien ya comenzaba a trabajar en sus metas profesionales.

El 9 de octubre, Carlos Emilio cumplió 21 años, fecha que normalmente celebraba con familiares y amigos. Sin embargo, este año la familia se ha enfocado en su búsqueda.

El secretario de Gobierno de Sinaloa, Héctor Valenzuela, exhortó a los jóvenes a evitar salir de antros al visitar Mazatlán.



