La Fiscalía de Michoacán activó una ficha de búsqueda por Alejandro Correa Gómez, visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro (2018–2021), reportado como desaparecido; fue visto por última vez el 2 de noviembre a las 02:00 horas en la comunidad Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

La autoridad estatal pidió apoyo ciudadano para su localización y difundió señas particulares: 41 años, 1.78 metros de estatura, cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, otra en la ceja derecha, y tatuajes —en el brazo derecho con la leyenda “No temas porque estoy contigo: Isaías 41:10” y en el pecho “todo lo puedo en Cristo”—. Al momento de su desaparición vestía camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.

Medidas y respuesta oficial

De acuerdo con la FGE, la búsqueda se mantiene activa y la ciudadanía puede aportar información útil a los canales oficiales del estado; algunos medios consignan el teléfono 800 614 2323 para reportes. La dependencia no ha divulgado líneas de investigación; la ficha solo detalla el punto y la hora del último avistamiento.

La desaparición se reporta en Morelia/Hidalgo, Michoacán, con confirmación pública de la FGE mediante ficha de búsqueda difundida este 3 de noviembre. Diversos medios nacionales retomaron el caso con los mismos datos oficiales sobre hora, lugar, vestimenta y señas particulares.



